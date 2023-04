Droga nei pressi dello snodo stradale Arrestato 39enne

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 3 aprile 2023) La scorsa mattina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hannoundel posto, presunto responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri nei giorni precedenti, mediante servizi di osservazione, hanno notato movimenti sospetti neidi unoin periferia della città jonica. In particolare, alcuni giovani, dopo aver parcheggiato le loro auto, raggiungevano a piedi una palazzina poco distante per poi allontanandosi repentinamente in macchina. Alla vista di ciò, gli investigatori hanno bloccato il, dando seguito ad una perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione, ove hanno rinvenuto e sequestrando otto “cipollette” dosi di sostanza stupefacente verosimilmente ...