Dramma sulla Napoli-Roma, tir si ribalta: il carico finisce tra le auto in corsa (Di lunedì 3 aprile 2023) Caos e paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 marzo, in autostrada dove un mezzo pesante si è ribaltato perdendo tutto il carico. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. I fatti si sono verificati sull’autostrada Napoli-Roma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Caos e paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 marzo, instrada dove un mezzo pesante si èto perdendo tutto il. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. I fatti si sono verificati sull’stradaL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : La destra, quella delle 'devianze giovanili', interviene sul dramma dell'anoressia con il codice penale. Non un eur… - FeliciaVidan : Atlantic Crossing è una serie televisiva norvegese del 2021. Di genere dramma storico, è ambientata in Norvegia e S… - PaoloFusco2 : ?Si applaude l'avversario e gli amici di @MilanoRossonera e si va avanti senza drammi (+16 sulla 2°/ +20 sulla 3°)… - AustriacoCinema : #Diagonale23: 'Smother' non ha nulla da invidiare a quanto realizzato in passato nell’ambito del cinema horror e si… - Alexyandros : @silvanhoe @DiegoFusaro @servizialbatros Siete incommentabili. Speculate sulla memoria e sul dramma di una persona… -