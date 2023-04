Draghi ricevuto al Quirinale. L'incontro con Mattarella prima del pranzo con Meloni (Di lunedì 3 aprile 2023) Ne danno notizia Repubblica e Stampa. Ufficialmente i due non avrebbero parlato di recovery. Ma i giorni erano quelli in cui FdI dava la colpa del Pnrr a Draghi e chiedeva all'Ue pari trattamento. Il presidente della Repubblica ha visto anche Gentiloni Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 aprile 2023) Ne danno notizia Repubblica e Stampa. Ufficialmente i due non avrebbero parlato di recovery. Ma i giorni erano quelli in cui FdI dava la colpa del Pnrr ae chiedeva all'Ue pari trattamento. Il presidente della Repubblica ha visto anche Gentiloni

