Donzelli: “Il governo va avanti con coerenza: la sinistra non lo sopporta e monta polemiche” (Di lunedì 3 aprile 2023) L’azione del governo e il suo gradimento, il rapporto con l’Europa, la presunta «svolta moderata». In una lunga intervista con La Verità il coordinatore di FdI, Giovanni Donzelli, compie una “operazione verità” a tutto campo sui principali dossier politici, sgombrando il campo dalla narrativa della sinistra. «La realtà è sempre diversa da come la descrivono», ha avvertito il deputato, sottolineando che «raccontano queste cose perché non sopportano la nostra coerenza». Donzelli: «Altro che fine della luna di miele: la realtà è diversa da come la racconta la sinistra» La macchina della disinformazione, ha commentato Donzelli, si è messa in moto nel momento stesso in cui il centrodestra ha vinto le elezioni. Nonostante il consenso della coalizione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) L’azione dele il suo gradimento, il rapporto con l’Europa, la presunta «svolta moderata». In una lunga intervista con La Verità il coordinatore di FdI, Giovanni, compie una “operazione verità” a tutto campo sui principali dossier politici, sgombrando il campo dalla narrativa della. «La realtà è sempre diversa da come la descrivono», ha avvertito il deputato, sottolineando che «raccontano queste cose perché nonno la nostra».: «Altro che fine della luna di miele: la realtà è diversa da come la racconta la» La macchina della disinformazione, ha commentato, si è messa in moto nel momento stesso in cui il centrodestra ha vinto le elezioni. Nonostante il consenso della coalizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Donzelli: “Il governo va avanti con coerenza: la sinistra non lo sopporta e monta polemiche” - amine2503 : Prima dell'avvento del governo meloni ,mai abbiamo visto ministri e deputati cosi infantile come donzelli,non so a… - bigmanpino : @FratellidItalia Non fate ridere a nessuno quando raccontate queste stupide demenziali barzellette, ne abbiamo sen… - MaddalenaFran16 : @giangolz Rampelli è un ignorantone.Questa è la Destra di governo che va da Giorgia Donzelli e Rampelli - bux_alessandro : RT @Elena81353537: Dopo che #RaffaeleFitto ha fatto EVAPORARE oltre 100 miliardi che l'italia avrebbe dovuto incassare dall'Europa,x accert… -