(Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA - Il Paris Saint Germain è caduto in casa contro il Lione : a decidere, una rete messa a segno da Barcola nella ripresa. Ma le critiche non hanno risparmiato il portiere dei parigini...

sportli26181512 : Donnarumma, l'intervento che causa il rigore è inspiegabile: tifosi in rivolta: Il portiere del Psg nell'occhio del…

Donnarumma ancora colpevole con il PSG, goffo intervento da ... Fanpage.it

Ma le critiche non hanno risparmiato il portiere dei parigini Donnarumma autore, nel primo tempo, di un intervento davvero poco efficace che ha causato un calcio di rigore a favore degli avversari.L'avventura di Gianluigi Donnarumma al PSG continua a essere costellata di grandi critiche. Arrivato a Parigi con la fama di essere l'erede di Gigi Buffon, l'ex Milan ha deluso le aspettative con alcu ...