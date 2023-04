Domenico Cecere morto per un infarto | l’ex portiere di Palermo e Messina aveva 50 anni

(Di lunedì 3 aprile 2023)all’età di 50, colpito da unmentre si trovava a casa dei suoi genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Nonostante i tentativi di rianimazione del cognato, presente al momento del malore, percalciatore non c’è stato nulla da fare.ha indossato le maglie di numerosi club italiani:, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana,, Avellino, Cavese, Potenza, Gela e Siracusa. Era cresciuto nelle giovanili del Napoli, entrando anche nella rosa della prima squadra in Serie A come terzonella stagione 1991-92. Si ritirò dal calcio nel 2011, giocando la sua ultima partita con la maglia del ...

Verranno celebrati questo pomeriggio alle ore 17 a Nocelleto di Carinola, in provincia di Caserta, i funerali di Mimmo Cecere. Il mondo del calcio è in lutto, sconvolto dalla tragica notizia della sco ...L'ex portiere di Messina, Pescara e tante altre società si è spento a soli 50 anni per un infarto fulminante: addio a Domenico Cecere ...