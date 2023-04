Domenica In, Mara Venier sul suo rapporto con Jerry Calà: “Rapporto di amicizia, pensate prima di scrivere frasi stupide” (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata di Domenica In andata in onda questo fine settimana ha lasciato tutti senza parole e, come al solito, i social si sono scatenati. Tanti ospiti d’eccezione hanno fatto compagnia a Mara Venier: Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi e Jerry Calà, reduce da un’operazione a causa di un infarto. Proprio su quest’ultimo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata diIn andata in onda questo fine settimana ha lasciato tutti senza parole e, come al solito, i social si sono scatenati. Tanti ospiti d’eccezione hanno fatto compagnia a: Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi e, reduce da un’operazione a causa di un infarto. Proprio su quest’ultimo L'articolo

