Domenica delle palme | raffica di malori in chiesa | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sono in totale 15 le persone hanno accusato un malore ieri,: caso vuole che tutte si trovavano inquando si sono sentite male. I sanitari in mattinata hanno soccorso tutti i pazienti che si sono sentiti male nella giornata di ieri,2 aprile 2023. Questa serie diha colpito ben 15 persone: èin Friuli. Leggi anche: Padre porta il figlio di 11 anni morto in ospedale: poi la scoperta choc sulla madre Leggi anche: Vince 5 milioni al gratta e vinci, poi accade il peggio:Friuli,diinLe 15 persone che hanno avuto un ...