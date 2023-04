Docufilm no-vax nella sede dei Monfortani a Bergamo | “Noi contrari | non ne sapevamo nulla”

(Di lunedì 3 aprile 2023). Gli autori lo definiscono un “capolavoro”. Si tratta del‘Pandemonium, i numeri nascosti di una pandemia’, che sabato 15 aprile alle 14,30 verrà proiettato in anteprimadei Missionariin via Legnano a. A dire il vero, sui “numeri nascosti” della pandemia si potrebbe anche essere d’accordo. Del resto, l’inchiesta della Procura diha svelato come i dati dei contagi e le drammatiche previsioni degli epidemiologi, almeno durante la prima ondata, fossero stati nascosti per non allarmare l’opinione pubblica. Ma di quali “numeri” parla il? Di altri, evidentemente. Quelli che riguardano i vaccini, definiti “tossine” che avrebbero portato ad un “aggravamento dello stato di salute dei cittadini”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vallelucaf : RT @IlSanta64: Le immagini delle vittime da vax sono tratte dal docufilm gli invisibili. In particolare ogni volta che vedo deambulare quel… -

CHIETI - 'Arriva a Chieti la proiezione di "Invisibili", ildiretto da Paolo Cassina che descrive in presa diretta le drammatiche vicende di salute di ...non è intesa per dare voce ai no -, ...Ilha già provocato veementi polemiche dal mondo medico. Il direttore della clinica di ... Youtube ha censurato il film no -perchè in opposizione alle indicazioni dell'Organizzazione ...... ha negato il patrocinio a un evento simile legato alla proiezione delpoichè 'non si ... tra gli altri esiti nefasti, quello di spaccare la società tra favorevoli e contrari al vaccino,e ...

Il docufilm dei No Vax bandito da YouTube proiettato all’oratorio di Chivasso La Stampa

