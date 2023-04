Doctor Who | Jinkx Monsoon di RuPaul’s Drag Race si unisce al cast

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : In questo episodio del Doctor Who (5x10) Vincent Van Gogh, considerato come un ubriacone privo di valore dai suoi c… - Cadav_Erica : Non penso mi rimetterò mai a guardare doctor who, ma per jinkx guarderò le clip su youtube - MsLuceGuida : MA JINKS MONSOON NELLA NUOVA STAGIONE DI DOCTOR WHO - MlNlM0Nl_ : no vabbè jinx in doctor who - badtasteit : #DoctorWho - #JinkxMonsoon, star di #RuPaulsDragRace, entra nel cast -

Nel cast della nuova stagione diè entrata anche Jinkx Monsoon . L'ingresso nella serie della star di RuPaul's Drag Race è stato dato dallo stesso Russell T. Davies. Jerick Hoffe, questo il nome all'anagrafe della Drag ...Sappiamo che Jemma Redgrave tornerà in14 insieme a un nuovo misterioso personaggio , e ora, in un recente comunicato, lo sceneggiatore Russel T. Davies ha annunciato l' ingresso nel cast di Jinkx Monsoon , conosciuto per aver ...Nel cast dei prossimi episodi dici sarà anche Jinkx Monsoon , che ha vinto per due volte RuPaul's Drag Race, rispettivamente nella quinta stagione e nella settima dello show All Stars. Monsoon arriverà sul set dopo aver ...

Doctor Who avrà uno spin-off Today.it

RuPaul’s Drag Race winner Jinkx Monsoon will play a “major role” in the new series of Doctor Who, the BBC has announced. The US drag artist, real name Jerick Hoffer, joins the programme alongside ...Doctor Who doesn’t often feature regular characters who are American. And when it does, like Sixth Doctor companion Peri, they’re not always played by Americans. That’s changing in the upcoming season ...