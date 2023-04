Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Djidji è in scadenza a giugno: i piani del Torino per il futuro: Il prossimo 30 giugno scadrà ufficialmente il cont… - salvatoreniggez : RT @idrocarburIover: Sta prendendo forma la difesa della prossima stagione Djidji Acerbi Bastoni(in scadenza) Darmian De Vrij Pirola - idrocarburIover : Sta prendendo forma la difesa della prossima stagione Djidji Acerbi Bastoni(in scadenza) Darmian De Vrij Pirola -

Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato della situazione contrattuale di, in: 'La mia posizione è che deve rimanere. Penso che sia un giocatore forte, che accetta spazi aperti contro qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovarne uno così: ci sono ...Con certi difensori devi adattarti, conriesci a fare un calcio offensivo perché riesce a ... ha margini di miglioramento enormi, è un peccato che sia in, posso dire solo questo'. ...Calciomercato Torino: Ola Aina epotrebbero lasciare i granata in estate a parametro zero con i due inIl Torino potrebbe perdere due calciatori in estate: secondo quanto riportato da Tuttosport, Ola Aina e...

Toccherà a Andreaw Gravillon ricoprire il ruolo di braccetto destro contro il Sassuolo, lo ha annunciato ieri mister Juric che vuole capire cosa può dare anche in prospettiva futura ...L'allenatore del Torino Juric sta valutando schemi per il possibile addio di Adopo, Djidji e due giocatori che probabilmente non rinnoveranno ...