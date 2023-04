Diretta Grande Fratello Vip | puntata di lunedì 3 aprile

(Di lunedì 3 aprile 2023)Vip, per la quarantacinquesimanuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip, quarantacinquesimo appuntamento del reality show: l’attesa finale! Nel corso dellaverrà decretato il vincitore della settima edizione. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiRadio2 : “Al Festival di @SanremoRai ho vissuto l’emozione più grande, più degli Oscar e dei Grammy Awards. Ancora oggi pref… - 361_magazine : - ferropausini : RT @RaiRadio2: “Al Festival di @SanremoRai ho vissuto l’emozione più grande, più degli Oscar e dei Grammy Awards. Ancora oggi preferisco no… - mirka_sigalotti : @InesGiochi Che bellezza ma chi ha fatto questa diretta,la ringrazio tantissimo ed e un grande sogno ed io sono in… - ciro_sinatra : Grazie al Sen. @MarcoScurria per aver partecipato al nostro evento, confermando grande sensibilità per il settore.… -

...dire la sua sui finalisti della settima edizione delFratello Vip . Non solo. L'ex concorrente ha commentato l'eliminazione dal gioco di Antonella Fiordelisi e lo scontro avvenuto in...... dilaniato con loro ma condannato a restare in vita a vivere il dolore più. Muoiono a mazzi ... la chiave per leggere le infami imboscate dell'omicida collettivo ci è offerta in, in ...Gli auguri degli esponenti di centrodestra "Unabbraccio all'amico e collega Fedriga per la ... Da quando, nel 2003, la carica di presidente è stata affidata tramite elezione, nessuno l'...

TWITCH - Dalle 17 in diretta! Commentiamo il grande poker al Napoli Milan News

La partita Alessandria – Ancona di Giovedì 6 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale ... Tridente offensivo composto da Petrella, Spagnoli e Di Massimo.Ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, Patrizia Rossetti ha colto l'occasione per dire la sua sui finalisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non solo. L'ex concorrente ha commentato ...