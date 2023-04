Diletta Leotta incinta: è uno spettacolo della natura (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha voluto proteggere il suo dolcissimo segreto fino a che non si è sentita pronta e, ora che può sfoggiare le sue nuove forme da futura mamma, Diletta Leotta appare davvero magnifica. La giornalista di DAZN, legata da qualche mese a Loris Karius, è in attesa di una bambina ma sta continuando a lavorare con grande entusiasmo. E, a bordo campo per Napoli-Milan, ha puntato su un look che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza. Diletta Leotta incinta, il look per Napoli-Milan Il match tra il Milan e il Napoli non ha decretato solo la clamorosa disfatta della capolista, ma ci ha mostrato una Diletta Leotta in stato di grazia totale. I lunghi capelli biondi sono lasciati sciolti a sfiorare le spalle, proprio com’è nel suo stile, mentre per proteggersi ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 aprile 2023) Ha voluto proteggere il suo dolcissimo segreto fino a che non si è sentita pronta e, ora che può sfoggiare le sue nuove forme da futura mamma,appare davvero magnifica. La giornalista di DAZN, legata da qualche mese a Loris Karius, è in attesa di una bambina ma sta continuando a lavorare con grande entusiasmo. E, a bordo campo per Napoli-Milan, ha puntato su un look che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza., il look per Napoli-Milan Il match tra il Milan e il Napoli non ha decretato solo la clamorosa disfattacapolista, ma ci ha mostrato unain stato di grazia totale. I lunghi capelli biondi sono lasciati sciolti a sfiorare le spalle, proprio com’è nel suo stile, mentre per proteggersi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : [Trending now] #DilettaLeotta avrebbe un nuovo amore. Dopo aver dimenticato in fretta Giacomo Cavalli, secondo alcu… - renny_il : @InternetH0F Diletta Leotta - Lily41719707 : Non più pancia e fianchi larghi ma addome scolpito e glutei di marmo: l’allenamento di Diletta Leotta e 3 suoi eser… - ProiezioniDB : Non più pancia e fianchi larghi ma addome scolpito e glutei di marmo: l’allenamento di Diletta Leotta e 3 suoi eser… -