Diffidati Empoli-Lecce | gli azzurri a rischio squalifica in vista del Milan

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’, dopo la sosta per le Nazionali, è pronto a tornare in campo per affrontare ilin uno scontro diretto per la salvezza valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Paolo Zanetti vogliono tornare al successo per mettere una seria ipoteca sulla permanenza nella massima serie, ma non sarà affatto semplici. Indel prossimo impegno contro il, in programma venerdì 7 aprile alle ore 21:00, c’è una buona notizia per il club toscano: nella lista deinon figura nessun calciatore azzurro e, per questo motivo, nessuno è a. SportFace.