Difendete chi ha studiato, si è impegnato e i 90 euro per il biglietto li ha (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo straordinario tracollo azzurro contro i rossoneri, parte di un’annata non ordinaria, ha il merito di ingigantire una realtà evidente eppure quasi sempre taciuta – per convenienza, quieto vivere o semplice timore: il mondo ultras è strutturalmente incompatibile con un consesso civile in cui si lasci al singolo l’inalienabile diritto di essere cioè che vuole, dove e quando gli pare. La vita ultras – in sostanza – è liberticida nel suo intimo: il machismo stantio, il cosiddetto identitarismo, il cameratismo necessario alla cosiddetta difesa militare di uno o più presunti valori sono l’anticamera (quando non il pieno esercizio) di un vigliacco disagio esistenziale che, in modo assurdo, a volte viene chiamato pericoloso estremismo, altre stupendo folclore. Basterebbe contare quante donne, quanti omosessuali, quanti immigrati, quanti non-omologati esistono in questo mondo di omologazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo straordinario tracollo azzurro contro i rossoneri, parte di un’annata non ordinaria, ha il merito di ingigantire una realtà evidente eppure quasi sempre taciuta – per convenienza, quieto vivere o semplice timore: il mondo ultras è strutturalmente incompatibile con un consesso civile in cui si lasci al singolo l’inalienabile diritto di essere cioè che vuole, dove e quando gli pare. La vita ultras – in sostanza – è liberticida nel suo intimo: il machismo stantio, il cosiddetto identitarismo, il cameratismo necessario alla cosiddetta difesa militare di uno o più presunti valori sono l’anticamera (quando non il pieno esercizio) di un vigliacco disagio esistenziale che, in modo assurdo, a volte viene chiamato pericoloso estremismo, altre stupendo folclore. Basterebbe contare quante donne, quanti omosessuali, quanti immigrati, quanti non-omologati esistono in questo mondo di omologazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Difendete chi ha studiato, si è impegnato e i 90 euro per il biglietto li ha Non ogni differenza del mondo corrispo… - Cemi731 : @FratellidItalia Difendete il lavoro nero, fate arrivare più immigrati da sfruttare, mantenete privilegi di tassist… - PabloYlaMuerte : @jacopo_iacoboni Ecco chi difendete - vinnyelloco : @scottotweet @AchillePannell2 E secondo lei e’normale in un momento storico del genere autorizzare l’entrata di tam… - RoyRoy6953 : ?????????????????????? Non dobbiamo permetterlo. Difendete gli animali... Vogliono sterminare tutto e tutti tranne chi come lo… -