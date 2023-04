‘Dieci Decimi’ | Schola Romana racconta Roma ‘su rotaia’

Leggi su funweek

(Di lunedì 3 aprile 2023) Compie dieci anni di vita il progetto, ideato da Davide Trebbi, e festeggia con un nuovo lavoro, Dieci Decimi, che arriva a sei anni di distanza dall’ultimo. Un album su rotaia che narra scorci, personaggi e storie della Capitale e che esce il 3 aprile su tutte le piattaforme digitali e con produzione indipendente in cd e vinile. Il disco, in collaborazione con Edoardo Petretti,con una visuale completa (10/10, appunto) attraverso 7 pezzi originali, 2 cover e 1 intermezzo. Un viaggio in dieci brani in cui la Città Eterna è sia protagonista sia cornice, con una galleria scanzonata e fedele di personaggi che la vivono, la percorrono e talvolta la maltrattano. LEGGI ANCHE: Cadere più in alto, i biVio cino il loro ossimoro in ...