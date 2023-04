Di nuovo sotto pressione il fondo Breit di Blackstone. In marzo richieste di disinvestimento per 4,5 miliardi (Di lunedì 3 aprile 2023) Altro giro, altro salasso. Anche in marzo sono state cospicue le richieste di disinvestimento dal fondo Blackstone Real Estate Income Trust (Breit), del colosso statunitense dell’immobiliare Blackstone. I sottoscrittori hanno chiesto di avere indietro 4,5 miliardi di dollari, Breit ha permesso di prelevare però solo 666 milioni, il 15% delle domande. Il regolamento del fondo attribuisce infatti la facoltà alla gestione di far scattare dei limiti ai prelievi mensili per non incorrere in problemi di liquidità. Al di là della piena leguttimità di queste limitazioni, non un bel segnale ai mercati. La società spiega che marzo è stato un mese caratterizzato da “enorme volatilità del mercato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Altro giro, altro salasso. Anche insono state cospicue ledidalReal Estate Income Trust (), del colosso statunitense dell’immobiliare. Iscrittori hanno chiesto di avere indietro 4,5di dollari,ha permesso di prelevare però solo 666 milioni, il 15% delle domande. Il regolamento delattribuisce infatti la facoltà alla gestione di far scattare dei limiti ai prelievi mensili per non incorrere in problemi di liquidità. Al di là della piena leguttimità di queste limitazioni, non un bel segnale ai mercati. La società spiega cheè stato un mese caratterizzato da “enorme volatilità del mercato ...

