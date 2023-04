Di Lorenzo: “Non eravamo il solito Napoli”, poi svela cosa può aver influito! (Di lunedì 3 aprile 2023) Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al termine della partita persa per 0-4 contro il Milan. Ecco quanto evidenziato: Intervista Di Lorenzo È stata una brutta prestazione, non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita. Hanno influito le nazionali? Portano vie energie a causa dei lunghi viaggi, non c’è stato modo di lavorare tutti insieme. Non è un alibi, anche loro hanno avuto tanti nazionali, ma avere l’intera settimana di lavoro ti aiuta a preparare la partita. Ora testa al Lecce. Non siamo stati noi, dovevamo fare una prestazione migliorare. Champions? Sarà un’altra cosa, partiremo alla pari e sarà comunque ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Il capitano del, Giovanni Di, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissal termine della partita persa per 0-4 contro il Milan. Ecco quanto evidenziato: Intervista DiÈ stata una brutta prestazione, non si è visto ile ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita. Hanno influito le nazionali? Portano vie energie a causa dei lunghi viaggi, non c’è stato modo di lavorare tutti insieme. Non è un alibi, anche loro hanno avuto tanti nazionali, mae l’intera settimana di lavoro ti aiuta a preparare la partita. Ora testa al Lecce. Non siamo stati noi, dovevamo fare una prestazione migliorare. Champions? Sarà un’altra, partiremo alla pari e sarà comunque ...

