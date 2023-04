(Di lunedì 3 aprile 2023) Disi dice contrariato rispetto alle dichiarazioni fatte danei riguardi dinel post-partita di Inter-Fiorentina. L’allenatore, opinionista nello studio di “Sky Calcio Club”, parla anche dei gol sbagliati dall’attaccante belga. AGGREVANTE – Paolo DIha qualcosa da ridire su Simonee anche su Romeludopo Inter-Fiorentina. Ecco le considerazioni espresse dall’allenatore nel corso della trasmissione di “Sky Sport 24”: «più coinvolto in Inter-Fiorentina? Questa è un’aggravante. Quella sul gol sbagliato, a tu per tu col portiere, è la stessa palla non finalizzata di quando il Belgio è uscito dai Mondiali. C’è arrivato leggero. Anche nel primo tempoha avuto quelle due, tre, palle che ha colpito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Di Canio: «Inzaghi, parole errate! Lukaku, stesso errore al Mondiale!» - - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Di Canio critica le parole di Inzaghi su Lukaku: 'Giudicato meglio se avesse segnato? Ma va' - dagoool19 : RT @TuttoMercatoWeb: Di Canio critica le parole di Inzaghi su Lukaku: 'Giudicato meglio se avesse segnato? Ma va' - fcin1908it : Di Canio: “Lukaku? Inzaghi non può dire quelle parole. A questi livelli…” - TuttoMercatoWeb : Di Canio critica le parole di Inzaghi su Lukaku: 'Giudicato meglio se avesse segnato? Ma va' -

... Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Paolo Di. L'anticipo del sabato vede la ...©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti SERIE A Infortunati e indisponibili per la 28giornata...Il doppio ex della sfida tra il Genoa e la Reggina è il tecnico Gigi De, intervistato da Gazzetta del Sud: ' Non è facile fermare il Genoa, ma la serie B è ... Mi dicono cheabbia firmato ...Commenta per primo Intervistato in mattinata, l'ex attaccante della Lazio , Paolo Diha bocciato pesantemente la stagione dell'Inter. CALCIATORI RESPONSABILI - 'La cosa peggiore ...- 'I ...

Di Canio: “Lukaku Inzaghi non può dire quelle parole. A questi livelli…” fcinter1908

: “Lukaku La stessa palla contro la Germania va sereno e tira in porta. Ha fatto errori ai livelli del Mondiale. Ma anche nel primo tempo, quelle 2-3 palle, che si sposta la palla sul piede forte e c ...L’allenatrice, nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, afferma: «Stefano Pioli ha cambiato qualcosa e ha cercato di trovare una soluzione. ZERO CAMBIAMENTI – Carolina Morace mette in luce ...