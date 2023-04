Di Canio | “Grande lavoro di Sarri | secondo senza una punta di riserva”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 3 aprile 2023) Paolo Dielogia Maurizio, che con la vittoria di ieri sul Monza si è portato aposto in classifica. A Sky Sport, l’ex attaccante della Lazio ha applaudito l’allenatore biancoceleste, che finora ha portato la Lazio in altoavere una rosa lunghissima. “ha migliorato tutti – ha detto Di.- Giocatori che si erano adagiati e abituati a essere gli idoli si sono rimessi in discussione. Luis Alberto che corre e pressa, taglia e cuce, ha ritrovato il sorriso ed è imprescindibile per questa squadra. La Lazio gioca ed è la seconda miglior difesa d’Europa e la prima in Italia”. Ha aggiunto l’opionionista: “ha ottenuto tutto questoun terzino sinistro mancino eunadi ...