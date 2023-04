Di Battista torna con ‘Schierarsi’: nel programma no al Mes e stop armi a Kiev (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA – stop all’invio di armi a Kiev, al Patto di Stabilita? e crescita, al MES e ai parametri responsabili dell’austerita? economica e sociale. E ancora: impegno sull’eutanasia, sostegno alla causa palestinese, introduzione del car sharing nazionale e del salario minimo, una legge sull’acqua pubblica. Sono alcuni dei punti del programma di ‘Schierarsi’, associazione “di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Di Battista fa arrabbiare Grillo Ecco chi saranno gli oratori degli Stati generali del M5S Di Battista vuole mantenere il limite dei due mandati Di Battista non esclude la nascita di un nuovo movimento politico Di Battista duro sulla ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA –all’invio di, al Patto di Stabilita? e crescita, al MES e ai parametri responsabili dell’austerita? economica e sociale. E ancora: impegno sull’eutanasia, sostegno alla causa palestinese, introduzione del car sharing nazionale e del salario minimo, una legge sull’acqua pubblica. Sono alcuni dei punti deldi, associazione “di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Difa arrabbiare Grillo Ecco chi saranno gli oratori degli Stati generali del M5S Divuole mantenere il limite dei due mandati Dinon esclude la nascita di un nuovo movimento politico Diduro sulla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Di Battista torna con 'Schierarsi', nel programma no al Mes a stop armi a Kiev - infoitinterno : Di Battista torna con 'Schierarsi', nel programma no al Mes a stop armi a Kiev - infoitinterno : Di Battista torna con ‘Schierarsi’, nel programma no al Mes a stop armi a Kiev - vivereitalia : Di Battista torna con 'Schierarsi', nel programma no al Mes a stop armi a Kiev - ledicoladelsud : Di Battista torna con ‘Schierarsi’, nel programma no al Mes a stop armi a Kiev -