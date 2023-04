Di Battista torna con ‘Schierarsi’, nel programma no al Mes a stop armi a Kiev (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – stop all’invio di armi a Kiev, al Patto di Stabilita? e crescita, al MES e ai parametri responsabili dell’austerita? economica e sociale. E ancora: impegno sull’eutanasia, sostegno alla causa palestinese, introduzione del car sharing nazionale e del salario minimo, una legge sull’acqua pubblica. Sono alcuni dei punti del programma di ‘Schierarsi’, associazione “di cittadinanza attiva” nata “con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti per la collettività”, si legge sul sito dell’associazione, che prevede per gli iscritti il versamento di una quota di 20 euro. Vicepresidente Alessandro Di Battista, volto storico del M5S, ex membro del direttorio grillino, fedelissimo – un tempo almeno – di Beppe Grillo, uomo vicino a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) –all’invio di, al Patto di Stabilita? e crescita, al MES e ai parametri responsabili dell’austerita? economica e sociale. E ancora: impegno sull’eutanasia, sostegno alla causa palestinese, introduzione del car sharing nazionale e del salario minimo, una legge sull’acqua pubblica. Sono alcuni dei punti deldi, associazione “di cittadinanza attiva” nata “con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti per la collettività”, si legge sul sito dell’associazione, che prevede per gli iscritti il versamento di una quota di 20 euro. Vicepresidente Alessandro Di, volto storico del M5S, ex membro del direttorio grillino, fedelissimo – un tempo almeno – di Beppe Grillo, uomo vicino a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Di Battista torna con 'Schierarsi', nel programma no al Mes a stop armi a Kiev - ledicoladelsud : Di Battista torna con ‘Schierarsi’, nel programma no al Mes a stop armi a Kiev - lupodibrughiera : Torna in campo Di Battista? ?? - sehmagazine : I valori identitari dell’Isola radici del presente e risorsa per il futuro: Giovanni Battista Tuveri torna protagon… - CapitanHarlok6 : RT @Ilariamiarellim: San Giovanni Battista/Cecco del Caravaggio torna a casa -