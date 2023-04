Detenuto evaso dal carcere di Nuoro | arrestati due presunti complici

(Di lunedì 3 aprile 2023) Svolta nelle indagini sull'evasione dalsardo Badu 'e Carros del 39enne boss della mafia gargana Marco Raduano. La Squadra Mobile diha arrestato due persone, la moglie di une un agente carcerario, che potrebbero avere avuto un ruolo importante nell’escogitare la fuga del boss pugliese daldi massima sicurezza nuorese. Gli arresti arrivano a pochi giorni di distanza dalla visita a Badu 'e Carros della commissione Giustizia della Camera dopo le denunce dei sindacati per i problemi di sicurezza e carenza di organico.

