Detenuto evaso a Nuoro, due arresti (Di lunedì 3 aprile 2023) Marco Raduano, calandosi con un lenzuolo, si era reso protagonista di una fuga da film il 25 febbraio scorso. In manette la moglie di un recluso e un agente penitenziario Leggi su repubblica (Di lunedì 3 aprile 2023) Marco Raduano, calandosi con un lenzuolo, si era reso protagonista di una fuga da film il 25 febbraio scorso. In manette la moglie di un recluso e un agente penitenziario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Detenuto evaso a Nuoro, due arresti - Leggi tutto --> - SardiniaPost : Boss evaso da Badu ‘e Carros: arrestati agente penitenziario e moglie di un detenuto #Sardegna - notizienet : Detenuto evaso a Nuoro, cinque arresti - In manette la moglie di un recuso e un agente penitenziario - serenel14278447 : Detenuto evaso a Nuoro, cinque arresti - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Detenuto evaso a Nuoro, due arresti - Sardegna - Leggi tutto --> -