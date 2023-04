Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 8m: ?? 10:00 Leggo: Detenuto evaso, svolta nelle indagini: d.… ?? 10:08 la Repubbl… - Pablo00152555 : Il boss Raduano evaso dal super carcere di Nuoro, arrestati un agente e la moglie di un detenuto - infoitinterno : Detenuto evaso a Nuoro, cinque arresti - Attualità - infoitinterno : Detenuto evaso a Nuoro, cinque arresti - Profilo3Marco : RT @repubblica: Detenuto evaso a Nuoro, in manette la moglie di un recluso e un agente penitenziario -

Arrestati la moglie di une un agente penitenziario. Gli investigatori avrebbero ... Intanto dell'non si hanno più notizie dal 25 febbraio, giorno in cui si è calato dal muro di cinta del ...In manette la moglie di une un agente carcerario, che gli inquirenti ritengono abbiano avuto un ruolo. Gli investigatori avrebbero ricostruito un passaggio di denaro in cambio dell'...L'uomo è latitante dal 25 febbraio scorso IlMarco Raduano è fuggito dal carcere nuorese il 25 febbraio scorso calandosi dal muro di cinta del penitenziario con delle lenzuola annodate. Da ...

Detenuto evaso a Nuoro, due arresti Agenzia ANSA

Due persone sono state fermate nella mattinata di oggi per l’evasione del boss Marco Raduano, avvenuta nel febbraio scorso nel carcere di Nuoro. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una ...Arrestati la moglie di un detenuto e un agente penitenziario. Gli investigatori avrebbero ricostruito un passaggio di denaro in cambio dell'introduzione all'interno dell'istituto di pena di uno o più ...