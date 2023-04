"Demente". Carlo De Benedetti, il video della vergogna: ecco la sinistra | Guarda (Di lunedì 3 aprile 2023) Carlo De Benedetti ci ricasca. Ospite del festival del quotidiano in corso a Modena, dialogando con la segretaria del Pd Elly Schlein, l'imprenditore ha insultato premier e governo. Con le dichiarazioni al termine del Consiglio Europeo - ha esordito - "Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese". Per l'editore di Domani, il governo italiano "non ha ottenuto nulla" a Bruxelles, ma al termine dell'incontro la presidente del Consiglio si è detta comunque soddisfatta dell'esito. "Quando dichiara la ascoltano non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi europei e nelle burocrazie europee. E pensano che si possa dare niente all'Italia e averli comunque soddisfatti", ha proseguito arrivando a definire "baracconate" alcune uscire del premier. Tra queste la foto sull'F35 alla festa dell'Aeronautica militare. "Non c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)Deci ricasca. Ospite del festival del quotidiano in corso a Modena, dialogando con la segretaria del Pd Elly Schlein, l'imprenditore ha insultato premier e governo. Con le dichiarazioni al termine del Consiglio Europeo - ha esordito - "Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese". Per l'editore di Domani, il governo italiano "non ha ottenuto nulla" a Bruxelles, ma al termine dell'incontro la presidente del Consiglio si è detta comunque soddisfatta dell'esito. "Quando dichiara la ascoltano non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi europei e nelle burocrazie europee. E pensano che si possa dare niente all'Italia e averli comunque soddisfatti", ha proseguito arrivando a definire "baracconate" alcune uscire del premier. Tra queste la foto sull'F35 alla festa dell'Aeronautica militare. "Non c'è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan19746 : - ilcorriereblog : 'Meloni demente'. Sinistra zitta davanti agli insulti di De Benedetti - mrighetti1967 : RT @mautortorella: Ma se un qualsiasi noto imprenditore di #centrodestra avesse dato della “#demente” a Elly #Schlein non credete sarebbe v… - ibis787 : RT @capuleti_giulia: Carlo De Benedetti, cialtrone sinistroide rimasto sempre impunito, adesso vive in Svizzera e prima con Repubblica, or… - Zamberlett : RT @capuleti_giulia: Carlo De Benedetti, cialtrone sinistroide rimasto sempre impunito, adesso vive in Svizzera e prima con Repubblica, or… -