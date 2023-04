Delegazione dell’Inps in Vaticano | il Papa | “No al lavoro nero | basta abusare del precariato”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 aprile 2023) Città del– No al, no all’abuso del, sì a undignitoso. E’ il monito cheFrancesco rivolge ai 400, tra dipendenti e dirigenti, che compongono la, ricevuta questa mattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in, in occasione dei 125 anni della sua fondazione. Di seguito il testo completo del discorso del Santo Padre: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti! L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale compie 125 anni e ha una storia importante. Non tutti i Paesi del mondo possono raccontare un’esperienza così preziosa al servizio dei lavoratori. Voi, qui in Italia, avete di queste ricchezze, che sono proprio vostre. Ne dico tre: gli oratori nelle ...