Défi Atlantique 2023: Bona, Beccaria e Lipinski si contendono la leadership (Di lunedì 3 aprile 2023) Quando prestazioni eccellenti delle barche ed equipaggi di alto livello creano distacchi minimi: è questa, almeno nelle prime 24h di regata, l'equazione della Défi Atlantique 2023, che vede il Class40 IBSA di Alberto Bona guidare la flotta da poco dopo la partenza del primo aprile. A comandare la regata c'è un gruppetto di tre barche raccolte in meno di cinque miglia: tra queste, oltre a Bona, troviamo Ambrogio Beccaria a bordo di Alla Grande Pirelli e Ian Lipinski. Défi Atlantique 2023, volano gli italiani I tre sono al momentoin fuga e, consapevoli di avere davanti ancora duemila miglia circa per concludere la prima tappa, rimangono concentratissimi e determinati a marcarsi a vicenda da subito. "La prima notte di ...

