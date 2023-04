De Siervo: «Lavoriamo al riconoscimento facciale per bloccare il razzismo» (Di lunedì 3 aprile 2023) Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Sportcity Meeting, riportate da Calcio&Finanza. L’evento tenutosi a Salsomaggiore Terme ha come scopo quello di diffondere i nuovi sviluppi e le nuove filosofie legate allo sport. L’ad nel suo intervento ha parlato della lotta al razzismo e alla pirateria. Sul razzismo: «Il razzismo è il problema più grosso che abbiamo negli stadi in Italia. E questo non si combatte solo con le iniziative o le campagne, che comunque continueremo a presentare e a fare, ma lo si combatte realmente con l’appoggio delle istituzioni e con un approccio serio, e noi su questo siamo seri. Per dare seguito a queste parole, stiamo lavorando ad un sistema di riconoscimento facciale che consentirà di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Sportcity Meeting, riportate da Calcio&Finanza. L’evento tenutosi a Salsomaggiore Terme ha come scopo quello di diffondere i nuovi sviluppi e le nuove filosofie legate allo sport. L’ad nel suo intervento ha parlato della lotta ale alla pirateria. Sul: «Ilè il problema più grosso che abbiamo negli stadi in Italia. E questo non si combatte solo con le iniziative o le campagne, che comunque continueremo a presentare e a fare, ma lo si combatte realmente con l’appoggio delle istituzioni e con un approccio serio, e noi su questo siamo seri. Per dare seguito a queste parole, stiamo lavorando ad un sistema diche consentirà di ...

