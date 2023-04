De profundis Ferrari | risultati fortemente negativi in Formula 1

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) Zero podi e nessuna pole position nei primi tre appuntamenti del Mondiale 2023 di1. Tanti i punti di distanza dalla vetta attualmente detenuta da Max Verstappen nella classifica piloti e un quarto posto poco onorevole nella graduatoria dedicata ai Costruttori. Un inizio davvero da incubo per ladi Charles Leclerc e Carlos Sainz, i due corridori sempre più spazientiti con il box governato, in questa prima stagione, da Frederic Vasseur. È un deevidente quello vissuto a Maranello: i freddissimi, ma veritieri, numeri inchiodano alle proprie responsabilità il team rosso che sembra aver compiuto enormi passi indietro rispetto all’inizio, meraviglioso, della scorsa stagione. Con una Red Bull irraggiungibile e il duo Aston Martin-Mercedes che appare superiore, il ruolo del Cavallino Rampante in questa annata iridata ...