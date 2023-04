De Paola: "Non ho mai risparmiato critiche ad Adl, ma adesso merita applausi" (Di lunedì 3 aprile 2023) Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", di seguito le sue dichiarazioni: "L'assenza di Osimhen è un aspetto psicologico che va considerato e prendere 4 gol contro il prossimo avversario di Champions è una botta tremenda. Questa sconfitta non peserà in campionato, ma peserà molto in Europa ai quarti. L'assenza di Osimhen ora può diventare un alibi e un appoggio psicologico per il resto della squadra. Gli scontri in curva? Quello sì che mi sembra più inquietante. Ci sono delle incognite ed è una situazione paradossale. E' tutto fuori dalla normale comprensione della persona normale. Napoli ha due facce su tanti aspetti... Hai la possibilità di vincere uno Scudetto dopo 33 anni e fai una campagna interna autolesionista? Ci sono le tematiche per protestare, ma mi sembrano molto pretestuose. E' assurdo poi ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 3 aprile 2023) Paolo De, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", di seguito le sue dichiarazioni: "L'assenza di Osimhen è un aspetto psicologico che va considerato e prendere 4 gol contro il prossimo avversario di Champions è una botta tremenda. Questa sconfitta non peserà in campionato, ma peserà molto in Europa ai quarti. L'assenza di Osimhen ora può diventare un alibi e un appoggio psicologico per il resto della squadra. Gli scontri in curva? Quello sì che mi sembra più inquietante. Ci sono delle incognite ed è una situazione paradossale. E' tutto fuori dalla normale comprensione della persona normale. Napoli ha due facce su tanti aspetti... Hai la possibilità di vincere uno Scudetto dopo 33 anni e fai una campagna interna autolesionista? Ci sono le tematiche per protestare, ma mi sembrano molto pretestuose. E' assurdo poi ...

