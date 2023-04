De Maggio: “Certe cose solo un pazzo può dirlo” (Di lunedì 3 aprile 2023) Valter De Maggio parla di Napoli-Milan non solo del match di Serie A, ma anche dei quarti di finale di Champions League. La vittoria schiacciante del Milan contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, ha portato sconforto nell’ambiente azzurro. Eppure il Napoli conserva 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica e ben 20 sul Milan. Della gara del Maradona ne parla anche Valter De Maggio che a Radio Goal dice: “Il clima che si è creato sugli spalti ha sicuramente influito, anche perché si sapeva ch ci sarebbe stata una protesta. Va poi sottolineato che il Napoli si è trovato contro il miglior Milan della stagione che ha giocato contro il peggior Napoli in assoluto. La squadra di Pioli ha ingabbiato Lobotka. Inoltre con la posizione di Brahim Diaz ha creato tantissimi problemi al Napoli, così come Leao che ha fatto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Valter Deparla di Napoli-Milan nondel match di Serie A, ma anche dei quarti di finale di Champions League. La vittoria schiacciante del Milan contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, ha portato sconforto nell’ambiente azzurro. Eppure il Napoli conserva 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica e ben 20 sul Milan. Della gara del Maradona ne parla anche Valter Deche a Radio Goal dice: “Il clima che si è creato sugli spalti ha sicuramente influito, anche perché si sapeva ch ci sarebbe stata una protesta. Va poi sottolineato che il Napoli si è trovato contro il miglior Milan della stagione che ha giocato contro il peggior Napoli in assoluto. La squadra di Pioli ha ingabbiato Lobotka. Inoltre con la posizione di Brahim Diaz ha creato tantissimi problemi al Napoli, così come Leao che ha fatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JonathanZatti98 : @Antoniob1407 @bear_woof89 Te la consiglio l'India , in certe zone si vive benissimo. Io parte il 5 maggio e tornerò a fine settembre. ???????? - Kozachi_mg : @maggio_guido @AlexTheLondoner @realvarriale @massimozampini Potresti leggere anche i 2 articoli precedenti (126 e… - agnello_sabrina : RT @salvinimi: Ultim'ora Meloni: « Certe feste e usanze come quella del primo d'aprile o meglio il #pescedaprile che non rispecchiano il ca… - MaltoDoppio3 : RT @salvinimi: Ultim'ora Meloni: « Certe feste e usanze come quella del primo d'aprile o meglio il #pescedaprile che non rispecchiano il ca… - Fra26853044 : RT @salvinimi: Ultim'ora Meloni: « Certe feste e usanze come quella del primo d'aprile o meglio il #pescedaprile che non rispecchiano il ca… -

Il M5s lancia il il Polo alternativo per l'Umbria Quindi il riferimento alla situazione di Corciano, Comune che andrà alle urne il prossimo maggio e ... L'occasione c'era ma questo percorso non è neanche partito a causa della chiusura di certe figure ... riparAzioni: dialoghi d'arte, cultura e società. Il 3 aprile primo incontro con Emanuele Coccia L'incontro di giovedì 25 maggio alle ore 17 vedrà la partecipazione di Adelita Husni - Bey , ... che parlerà di come è possibile mettere in luce certe contraddizioni della contemporaneità, ... Oroscopo Paolo Fox domani 4 aprile 2023: previsioni del giorno Il Capricorno vuole fare tutto da solo ma certe cose vanno fatte almeno in due. Quindi nel lavoro ... Già dalla prossima settimana andrà meglio poi avremo maggio molto importante. Molti forse hanno già ... Quindi il riferimento alla situazione di Corciano, Comune che andrà alle urne il prossimoe ... L'occasione c'era ma questo percorso non è neanche partito a causa della chiusura difigure ...L'incontro di giovedì 25alle ore 17 vedrà la partecipazione di Adelita Husni - Bey , ... che parlerà di come è possibile mettere in lucecontraddizioni della contemporaneità, ...Il Capricorno vuole fare tutto da solo macose vanno fatte almeno in due. Quindi nel lavoro ... Già dalla prossima settimana andrà meglio poi avremomolto importante. Molti forse hanno già ... Pnrr, l'ultima possibilità sono Eni ed Enel. La strategia dei vasi comunicanti Affaritaliani.it