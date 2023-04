De Grandis: «Inter ha un problema con Lukaku: ha pesantezza» (Di lunedì 3 aprile 2023) Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport del momento di crisi dell’Inter di Simone Inzaghi. Facendo il punto della situazione anche su Romelu Lukaku (vedi articolo). Le sue parole. problema Lukaku ? Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter a Sky Sport nel programma “Il Calcio è Servito”: «L’Inter sta lì e non è fuori dalla lotta per la Champions League. Ma il problema è che, mentre la Roma sta lì ma è stata più o meno sempre quella lì e il Milan ha avuto qualche passaggio a vuoto, l’Inter ha avuto un andamento altalenante. Ogni volta che le partite si mettono male non riesce mai a riaddrizzarle. Anche dal punto di vista dello scontro diretto, avendo perso con la Roma, è un problema. I ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Stefano Deha parlato a Sky Sport del momento di crisi dell’di Simone Inzaghi. Facendo il punto della situazione anche su Romelu(vedi articolo). Le sue parole.? Il giornalista Stefano Deha parlato dell’a Sky Sport nel programma “Il Calcio è Servito”: «L’sta lì e non è fuori dalla lotta per la Champions League. Ma ilè che, mentre la Roma sta lì ma è stata più o meno sempre quella lì e il Milan ha avuto qualche passaggio a vuoto, l’ha avuto un andamento altalenante. Ogni volta che le partite si mettono male non riesce mai a riaddrizzarle. Anche dal punto di vista dello scontro diretto, avendo perso con la Roma, è un. I ...

