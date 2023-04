De Giovanni attacca | “Siamo la città più autolesionista | sono disgustato”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il Napoli è uscito sconfitto per 0-4 dal campo contro il Milan nella prima delle tre sfide che seguiranno in questo mese di aprile. Il risultato al triplice fischio, però, non è stata la nota più dolente della serata di ieri. Le proteste messe in atto da alcuni tifosi del Napoli nei confronti del presidente De Laurentiissfociate in manifestazioni violente. FOTO: Curva B Anche il noto scrittore napoletano Maurizio Desi è espresso tramite i propri canali social sulla questione, definendo Napoli lapiùdel mondo. In un momento come questo sul piano calcistico, infatti, si dovrebbe respirare inuno spirito di festa ben distante da quanto si è visto ieri sera. Lo scrittore si è dettorispetto a quanto accaduto allo Stadio Diego ...