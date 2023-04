De Giovanni affonda il Milan | “Napoli | si dormono sonni tranquilli…”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 3 aprile 2023) Maurizio Decommenta0-4, sconfitta pesante per Spalletti che non incide sulla classifica di Serie A. La sconfitta delcon ilè stata molto pesante, per il modo in cui è arrivata. Ma è una battuta di arresto può essere anche normale per una squadra che ha dominato in lungo ed in largo. Inoltre gli azzurri potrebbero essere distratti dalla Champions League, visto che in Serie A hanno un margine di vantaggio rassicurante. Ecco quanto scritto da Desu Facebook: “Mi permetto di ricordare all’Italia impegnata in peana ed epinici che conto sedici punti sulla seconda e venti (diconsi venti) sulla scintillante vincitrice di stasera. Sitranquilli, da queste parti. Voi festeggiate pure. ...