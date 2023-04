De Benedetti insulta Meloni | ecco come reagisce Schlein | doppia vergogna | Video

(Di lunedì 3 aprile 2023) Un governo di "incompetenti e di dementi". L'attacco virulento a Carlo Decontro Giorgiaha provocato la reazione indignata del centrodestra e non solo. E molti hanno sottolineato l'atteggiamento compiaciuto di Elly, che sedeva a pochi passi dall'editore del Domani e che ha ascoltato integralmente l'intemerata del finanziatore del quotidiano Domani. "È incredibile il conformismo di gran parte del mondo dell'informazione italiana. Se un esponente del centrodestra dice qualcosa di non gradito si aprono polemiche colossali, pagine e pagine su questa o su quella virgola. Se Dedà del 'demente' al Presidente del Consiglio Giorgiaquasi tutti tacciono. È una", accusa Maurizio Gasparri, big di Forza Italia e vicepresidente del ...

Ci fosse stato qualcuno che si sia permesso di dire: beh, forse Destavolta ha esagerato. ... Un ex cittadino italiano, oggi svizzero,il presidente del Consiglio e tutto passa in ...Vista la Spoon River di leader della sinistra scomparsi anzitempo dopo aver ricevuto da Deil bacio della morte, lei qualche preoccupazione dovrebbe averla. "Emergenza migranti No, ...De, infatti, ha parlato in un contesto di un evento (la festa del quotidiano Domani) patrocinato dalle principali istituzioni locali: Comune di Modena, Regione Emilia Romagna, Unimore, ...

La giornalista Rai Paola Ferrari ha preso le distanze da quanto detto dal suocero Carlo De Benedetti sul Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Tutti contro Carlo De Benedetti. La nuora Paola Ferrari ed esponenti di primo piano del centrodestra si scagliano contro l’imprenditore per gli attacchi rivolti a Giorgia Meloni nel dibattito che lo h ...