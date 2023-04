Darya Trepova | ' ho portato una statuetta che poi è esplosa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero degli interni russo ha inserito nella lista dei ricercati Darya Trepova, sospettata di aver ucciso il… - VendutoCorrotto : RT @fanpage: “Ho portato io la statuetta che poi è esplosa”. Ha confessato Darya Treopova, la donna accusata di aver preso parte all’attent… - Agenzia_Ansa : Darya Trepova, la donna sospettata di avere compiuto l'attentato di ieri un un caffè di San Pietroburgo, risponde a… - infoitestero : San Pietroburgo, fermata Darya Trepova: chi è la 26enne sospettata omicidio Tatarsky - SkyTG24 : Chi è Darya Trepova, la donna fermata per l'attentato a San Pietroburgo -

, 26 anni, è stata arrestata a seguito dell' esplosione in cui è morto il blogger militare russo Vladlen Tatarsky a seguito di un'esplosione in un café sulla Universitetskaya Embankment ..."Ho portato una statuetta che poi è esplosa": così, la donna sospettata di avere compiuto l'attentato di ieri un un caffè di San Pietroburgo, risponde alla domanda di chi la interroga in un video diffuso dall'agenzia Ria Novosti. Alla ...Le prime parole disono state: 'Sono stata usata, mi hanno ingannata'. La donne è anche apparsa in un video registrato negli uffici giudiziari. In un video pubblicato nel sito del ...

Arrestata Darya Trepova, è accusata dell’attentato a San Pietroburgo La Stampa

Il tragico bilancio dell’esplosione in cui è morto il blogger Tatarsky sale intanto a 32 feriti, dieci in gravi condizioni ...Il conto dei feriti è arrivato a 30 persone. Interfax, l’agenzia di stampa russa, ha scritto che è stata arrestata una giovane donna, Darya Tryopova, nota alle forze dell’ordine per aver partecipato ...