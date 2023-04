Daredevil | Born Again | anche The Punisher avrà una serie Marvel tutta sua?

(Di lunedì 3 aprile 2023) Mentre emergono nuovi dettagli sul ruolo di Frank Castle nellasu, ci sono voci di un possibile spin-off sul personaggio. Come noto, Jon Bernthal riprenderà i panni di Theincompiendolui l'esordio nelCinematic Universe al fianco del Matt Murdock di Charlie Cox. Secondo uno scooper, dal set, nelle ultime ore, sarebbero emersi alcuni dettagli relativi alla partecipazione di Bernthal e alle sue scene nella; a quanto pare, alcuni poliziotti (definiti razzisti) prenderanno in prestito il logo di Punnisher applicandolo alle loro divise, ma il Punitore in persona si farà vivo per sottolineare che non approva affatto la cosa e che lui non ha nulla a che fare con i poliziotti. ...

