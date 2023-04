Damiano Coletta vince le primarie a Latina | è di nuovo il candidato sindaco del centrosinistra

(Di lunedì 3 aprile 2023). Per la terza volta consecutiva,– esponente diBene Comune – saràa primo cittadino. Sconfitti gli avversari politici Daniela Fiore e Filippo Cosignani. Lesono state vinte ieri sera dacontro la candidata del Pd Daniela Fiore, sulla quale si era costituito un fronte compatto. Una vittoria non scontata quella diche dunque, è nuovamentedelper le elezioni comunali del 14 e del 15 maggio prossimo., sfiduciato il: si insedia il Commissario...

I tre candidati alle primarie hanno scelto di votare qui: il primo è stato l'ex sindaco, Damiano Coletta, candidato di Lbc il movimento civico Latina bene Comune che per due volte ha messo alle sue spalle la destra. Coletta ha vinto le Primarie del polo progressista di Latina ed è per la terza volta il candidato sindaco del centrosinistra alle Comunali di Latina del 14 - 15 maggio.

Latina: primarie del centrosinistra: vince Coletta ilmessaggero.it

Latina. Per la terza volta consecutiva, Damiano Coletta – esponente di Latina Bene Comune – sarà candidato a primo cittadino. Sconfitti gli avversari politici Daniela Fiore e Filippo Cosignani. L'ex sindaco di Latina Damiano Coletta ha vinto le primarie del centrosinistra, imponendosi con le preferenze su Daniela Fiore del Pd e Filippo Cosignani, candidato come indipendente. Sono 2700 le persone che hanno votato.