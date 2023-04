D’Ambrosio, ricorso Inter accolto in parte ma è una farsa: la squalifica resta! (Di lunedì 3 aprile 2023) La Corte Sportiva d’Appello accoglie, ma solo in parte, il ricorso fatto dall’Inter in merito alla squalifica di due giornate inflitta a Danilo D’Ambrosio nel finale di Inter-Juventus. accolto IN parte – Danilo D’Ambrosio nel finale di Inter-Juventus dopo il litigio con Leandro Paredes è stato espulso al termine della gara. L’argentino è stato dunque squalificato per una giornata effettiva di campionato, trattamento diverso, invece, per il difensore nerazzurro (anche multato). Per questo motivo i legali di Viale della Liberazione hanno presentato ricorso per ridurre a una giornata la squalifica a una giornata di campionato. ricorso ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) La Corte Sportiva d’Appello accoglie, ma solo in, ilfatto dall’in merito alladi due giornate inflitta a Danilonel finale di-Juventus.IN– Danilonel finale di-Juventus dopo il litigio con Leandro Paredes è stato espulso al termine della gara. L’argentino è stato dunqueto per una giornata effettiva di campionato, trattamento diverso, invece, per il difensore nerazzurro (anche multato). Per questo motivo i legali di Viale della Liberazione hanno presentatoper ridurre a una giornata laa una giornata di campionato....

