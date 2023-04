Dalla strada al palco, chi sono gli ospiti di martedì 4 aprile 2023: anticipazioni seconda puntata (Di lunedì 3 aprile 2023) Torna domani sera, martedì 4 aprile, in prima serata su Rai 2 il secondo appuntamento con Dalla strada al palco, lo spettacolo condotto da Nek che porta sul piccolo schermo artisti di strada. Saranno questi ultimi a portare in tv i loro spettacoli e i ‘passanti importanti, Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta, sceglieranno con il pubblico le tre esibizioni più pregevoli che si aggiudicheranno il diritto di presenziare nella puntata finale. I busker porteranno in tv le loro esibizioni e le loro storie di vita Attese le performance dei busker che si cimenteranno in vari spettacoli: musica, canto, danza, giocoleria, ma non solo esibizioni anche racconti di storie di vita, un background di rappresentanti del mondo dello spettacolo che ripercorreranno la loro formazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Torna domani sera,, in prima serata su Rai 2 il secondo appuntamento conal, lo spettacolo condotto da Nek che porta sul piccolo schermo artisti di. Saranno questi ultimi a portare in tv i loro spettacoli e i ‘passanti importanti, Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta, sceglieranno con il pubblico le tre esibizioni più pregevoli che si aggiudicheranno il diritto di presenziare nellafinale. I busker porteranno in tv le loro esibizioni e le loro storie di vita Attese le performance dei busker che si cimenteranno in vari spettacoli: musica, canto, danza, giocoleria, ma non solo esibizioni anche racconti di storie di vita, un background di rappresentanti del mondo dello spettacolo che ripercorreranno la loro formazione ...

