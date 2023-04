Dal 6 aprile al cinema Edoardo Leo e Milena Mancini in “Mia”

Leggi su lopinionista

ROMA – Diretto da Ivano De Matteo, "Mia" arrivera' in tutte le saletografiche italiane a partire dal prossimo 6. Il cast vanta la presenza diLeo,, Greta Gasbarri (per la prima volta sul grande schermo), Riccardo Mandolini, Giorgio Montanini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Samuel Christian Franzese e con l'amichevole partecipazione di Vinicio Marchioni. La trama ruota attorno al fatto che, un giorno, l'equilibrio di una famiglia come tante viene scosso dall'arrivo di Marco nella vita della figlia quindicenne, Mia. Davanti ad un amore morboso e pericoloso, i genitori si rendono conto della loro impotenza. Come far capire ad un'adolescente alle prese con le sue prime esperienze che c'è qualcosa che non va?