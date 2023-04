Dacia Duster, ecco come sarà il nuovo modello (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid L’azienda automobilistica Dacia sta preparando l’arrivo sul mercato di diverse nuove vetture. Fra circa un anno dovrebbe debuttare ufficialmente la nuova generazione della Dacia Duster. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questa vettura è stata immortalata in alcune foto spia durante dei test su strada. ecco cosa è emerso. Dacia Duster, emergono le prime foto spia della nuova vettura di Dacia Dacia si sta dunque apprestando a togliere i veli sulla prossima generazione della Dacia Duster. come già accennato in apertura, infatti, la prossima vettura del marchio è stata spiata su strada durante alcuni test per testarne ancora l’efficacia. Dalle foto spia pubblicate in rete sono ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid L’azienda automobilisticasta preparando l’arrivo sul mercato di diverse nuove vetture. Fra circa un anno dovrebbe debuttare ufficialmente la nuova generazione della. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questa vettura è stata immortalata in alcune foto spia durante dei test su strada.cosa è emerso., emergono le prime foto spia della nuova vettura disi sta dunque apprestando a togliere i veli sulla prossima generazione dellagià accennato in apertura, infatti, la prossima vettura del marchio è stata spiata su strada durante alcuni test per testarne ancora l’efficacia. Dalle foto spia pubblicate in rete sono ...

