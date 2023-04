Da questa settimana lo Spid potrà essere sostituito dalla CIE, la Carta d’identità elettronica. L'obiettivo del Governo è creare una identità digitale nazionale (Di lunedì 3 aprile 2023) Novità per quanto riguarda lo Spid, l’identità digitale per accedere ai siti e ai servizi della Pubblica Amministrazione, ormai era in possesso della gran parte dei cittadini. X Carta d’identità elettronica come lo Spid Da questa settimana il Sistema pubblico ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) Novità per quanto riguarda lo, l’per accedere ai siti e ai servizi della Pubblica Amministrazione, ormai era in possesso della gran parte dei cittadini. Xcome loDail Sistema pubblico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : La settimana scorsa una giovane arbitra era stata aggredita da un genitore al termine di una partita Under 15. Non… - BTSItalia_twt2 : ?? 'FACE' di #JIMIN debutta alla posizione #2 della Billboard 200 di questa settimana! È il debutto più alto per un… - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Buongiorno con questa veduta di campo San Boldo ?? Buon #lunedì e buon inizio #settimana - grazian92 : #oriele oggi ci si deve provare a fare vincere Oriana con tutte le nostre forze e sperare perché per quello che ho… - sonciniluc : RT @NomosCSP: È online la #GiornataParlamentare del #3aprile. Scopri cosa succede questa settimana nelle Aule e nelle Commissioni di #Camer… -