Da Napoli a Roma per truffare anziani: due arresti (Di lunedì 3 aprile 2023) e due obblighi di dimora – Cresce il fenomeno dei ladri e truffatori trasfertisti. Anche nel fine settimana la polizia, però, ne ha arrestati due, con obbligo di dimora per altri due. I truffatori, napoletani in trasferta a Roma, usavano il solito sistema di rivolgersi a anziani, in precedenza pedinati e studiati, per chiedere soldi per poter aiutare un ipotetico nipote nei guai a causa di incidenti che lo vedevano responsabile. “Dateci i soldi che servono per tacitare le vittime, oppure gioielli, e noi li portiamo a vostro nipote che così verrà rilasciato”. Troppo spesso gli anziani cadono nel tranello, ma per fortuna nello scorso fine settimana la polizia è riuscita a acciuffare quattro malviventi. E’ successo dalle parti della via Appia, quando una pattuglia s’è imbattuta in una Panda che correva superando i limiti di velocità. A ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023) e due obblighi di dimora – Cresce il fenomeno dei ladri e truffatori trasfertisti. Anche nel fine settimana la polizia, però, ne ha arrestati due, con obbligo di dimora per altri due. I truffatori, napoletani in trasferta a, usavano il solito sistema di rivolgersi a, in precedenza pedinati e studiati, per chiedere soldi per poter aiutare un ipotetico nipote nei guai a causa di incidenti che lo vedevano responsabile. “Dateci i soldi che servono per tacitare le vittime, oppure gioielli, e noi li portiamo a vostro nipote che così verrà rilasciato”. Troppo spesso glicadono nel tranello, ma per fortuna nello scorso fine settimana la polizia è riuscita a acciuffare quattro malviventi. E’ successo dalle parti della via Appia, quando una pattuglia s’è imbattuta in una Panda che correva superando i limiti di velocità. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - fattoquotidiano : Contro il nuovo Codice degli appalti ,ma anche contro la direzione del governo ieri Cgil e Uil hanno portato in pia… - elio_vito : Anche ieri negli stadi, a Roma e Napoli, cori razzisti, insulti, maxi risse. Ma il governo non fa nulla, si continu… - RocchiAdriana1 : RT @elio_vito: Anche ieri negli stadi, a Roma e Napoli, cori razzisti, insulti, maxi risse. Ma il governo non fa nulla, si continuano a tol… - DAVIDE8231460 : RT @Boboj29: Cambiano gli avversari, cambia l'allenatore ,cambia il risultato , ma lui e' sempre il solito lui non si smentisce mai .Sono a… -