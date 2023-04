Da Goggia a Tortu | premiati gli atleti delle Fiamme Gialle

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lehanno deciso di celebrare i propriolimpionici che hanno fatto fare un bel salto in avanti allo sport, in generale, italiano. Nella bel ed elegante Salone d’Onore della Caserma Gen. B Sante Laria di Roma, tanti sono stati glicon la presenza, inoltre, del Ministro dell’Economia eFinanze, Giancarlo Giorgetti, del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Presenti anche il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Presidente del Cip, Luca Pancalli, del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli e del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Antonio Appella. Il momento sicuramente più importante è stata la celebrazione con conseguente premiazione degli ...