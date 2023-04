“Da contratto devo fare nomi strani”: la rivelazione di Francesco Facchinetti che (non) stupisce il pubblico (Di lunedì 3 aprile 2023) Sabato 1 aprile è andato in onda su Rai1 il terzo appuntamento con “Il cantante mascherato”. Il talent show condotto da Milly Carlucci continua a far giocare pubblico da casa e giuria in studio per riuscire a indovinare la vera identità delle maschere. Nel corso della puntata Francesco Facchinetti (ipotizzando chi potesse celarsi sotto Stella) si è lasciato andare ad un’indiscrezione. Secondo il manager, infatti, i nomi da lui proposti nel corso delle puntate sarebbero legati ad una richiesta specifica fatta in fase contrattuale: “Mi sforzo a fare altri nomi anche perché da contratto devo fare i nomi strani”. Facchinetti dopo queste affermazioni si è quindi beccato una gomitata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Sabato 1 aprile è andato in onda su Rai1 il terzo appuntamento con “Il cantante mascherato”. Il talent show condotto da Milly Carlucci continua a far giocareda casa e giuria in studio per riuscire a indovinare la vera identità delle maschere. Nel corso della puntata(ipotizzando chi potesse celarsi sotto Stella) si è lasciato andare ad un’indiscrezione. Secondo il manager, infatti, ida lui proposti nel corso delle puntate sarebbero legati ad una richiesta specifica fatta in fase contrattuale: “Mi sforzo aaltrianche perché da”.dopo queste affermazioni si è quindi beccato una gomitata dal ...

