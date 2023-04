Curva Nord chiara: ecco qual è l’ultima spiaggia per questa Inter! (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Inter perde anche contro la Fiorentina (vedi articolo) e la Curva Nord non ci sta: il comunicato è duro e viene messa in chiaro la posizione della tifoseria nerazzurra. COMUNICATO ? La Curva Nord si è espressa così dopo l’ennesima sconfitta in questo campionato. Il comunicato: «Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione in Champions League sono l’ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo, una squadra come la nostra, abbia il dovere di conseguire. Visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possano ancora ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Inter perde anche contro la Fiorentina (vedi articolo) e lanon ci sta: il comunicato è duro e viene messa in chiaro la posizione della tifoseria nerazzurra. COMUNICATO ? Lasi è espressa così dopo l’ennesima sconfitta in questo campionato. Il comunicato: «Coppa Italia, passaggio turno eificazione in Champions League sono. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo, una squadra come la nostra, abbia il dovere di conseguire. Visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possano ancora ...

