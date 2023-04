Curva B: spunta un nuovo video, botte continue (Di lunedì 3 aprile 2023) botte continue in Curva B durante Napoli-Milan di Serie A. spunta fuori un nuovo video girato da alcuni tifosi. C’è ha dovuto addirittura lasciare la Curva per paura di essere investito dalla violenza degli ultras. Una violenza senza senso, senza alcuna spiegazione che ha messo a rischio chi era presente in Curva allo stadio Diego Armando Maradona. E pensare che qualcuno aveva anche cercato di minimizzare, parlando di una normale discussione. Invece dalle immagini si vede che c’è stata violenza continua in Curva B. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023)inB durante Napoli-Milan di Serie A.fuori ungirato da alcuni tifosi. C’è ha dovuto addirittura lasciare laper paura di essere investito dalla violenza degli ultras. Una violenza senza senso, senza alcuna spiegazione che ha messo a rischio chi era presente inallo stadio Diego Armando Maradona. E pensare che qualcuno aveva anche cercato di minimizzare, parlando di una normale discussione. Invece dalle immagini si vede che c’è stata violenza continua inB. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

