(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo la difficilissima giornata d’esordio caratterizzata dalla doppia sconfitta contro Scozia e Canada,maschile ditrova la suaai Campionatidi. Sul ghiaccio canadese della TD Arena dila Nazionale tricolore guidata dal direttore tecnico Claudio Pescia supera senza patemi la Turchia per 7-2 e inverte il trend con l’obiettivo di puntare forte alla qualificazione per la seconda fase della rassegna iridata. Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) hanno gestito la terza partita di questicon grande intelligenza. Abile a portarsi in vantaggio già nel primo end, la squadra tricolore ha poi rubato la ...

Curling, prima vittoria per l'Italia ai Mondiali di Ottawa FISG

Prima vittoria per l'Italia nei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile in Canada.